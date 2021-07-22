Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»

Отечественная стриминговая платформа START выкатила тизер многосерийного детективного триллера «Самка богомола» с Ириной Розановой в главной роли. Премьера сериала от режиссёра Нурбека Эгена («Шерлок в России») и сценаристки Анны Козловой («Медиатор») состоится этой осенью.

Розанова играет Жанну Дронову — серийную убийцу по прозвищу Самка богомола, охотившуюся на педофилов, изменщиков и насильников. Женщина призналась в серии особо жестоких убийств и теперь отбывает срок в колонии строгого режима, а на воле у неё появляется подражатель. Дронова предлагает полиции помощь при условии, что покинет колонию на время расследования, а делом займётся её сын Денис (Павел Чинарёв), не общавшийся с матерью последние 20 лет.