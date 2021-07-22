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Определился актёрский состав «Анны Карениной» от Netflix: компанию Светлане Ходченковой составят Фёдор Бондарчук, Гоша Куценко и Юлия Александрова

Не так давно стало известно, что потоковый сервис Netflix впервые в истории заказал оригинальный сериал российского производства, причём сразу взялся за классику — в ход пошёл Лев Толстой и его «Анна Каренина», которая будет подвергнута современной адаптации. Главную роль в драме «Анна К» исполнит Светлана Ходченкова, компанию которой, как выяснилось, составят лучшие люди отечественного кинобизнеса.

Просто загибайте пальцы: Фёдор Бондарчук сыграет супруга главной героини, Алексея Каренина, а Гоша Куценко и любимица местной публики Юлия Александрова — Степана (Стива) и Дарью (Долли) Облонских. Также в актёрский состав зачислены Юрий Борисов (Левин), Дарья Верещагина (Кити), Александр Цыпкин (Сергей Кознышев) и Татьяна Догилева (Агафья Михайловна). А вот кто сыграет Вронского, по-видимому, большая тайна.

Промо-арт сериала «Анна К»

Действие сериала развернётся в современной России: главная героиня, светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, заводит бурный роман с наследником алюминиевой империи Вронским.

Сценарий — плод бурного воображения автора идеи Романа Кантора («Серебряные коньки», «Эпидемия») и Марии Микулиной. Режиссёров сразу несколько: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова и Алексей Чупов. За производство отвечает 1-2-3 Production.

К слову, разбитая тарелка свидетельствует о том, что съёмки уже официально стартовали:

Промо-арт сериала «Анна К»
Теги
ГалереяАнна К
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