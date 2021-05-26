Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в новом сериале Netflix

На наших с вами глазах творится история, ни больше ни меньше. Потоковый сервис Netflix заказал первый оригинальный сериал российского производства, и не какой-нибудь, а современную адаптацию «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой в титульной роли. Вот он, успех!

Действие драмы под названием «Анна К» развернётся в России наших дней, где-то между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой глубинкой. Главная героиня, светская львица Анна Каренина, жена без пяти минут губернатора Санкт-Петербурга, заводит опасный и бурный роман с Вронским, бравым наследником алюминиевой империи. Вскоре ситуация выходит из-под контроля, угрожая её браку и социальным отношениям.

За сценарий отвечают Роман Кантор («Серебряные коньки», «Эпидемия»), которому и принадлежит идея создания сериала, и Мария Микулина. Режиссируют Кантор, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Производством займётся 1-2-3 Production.

Отечественные киноделы справедливо гордятся собой:

Перенести Анну Каренину в Россию 21-го века и представить ее всему миру на родном языке (и многих других) через удивительную платформу Netflix — это для меня сон, ставший явью. В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней. Роман Кантор