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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Приквел «Игры престолов» про Нимерию поручили сценаристке технотриллера «В поле зрения»

Один из трёх объявленных в марте потенциальных приквелов «Игры престолов» обзавёлся сценаристом — драматический эпик «Десять тысяч кораблей» (10,000 Ships) возглавила Аманда Сегел («В поле зрения»). Кабельный канал HBO эту новость пока никак не комментирует.

Сегел займётся разработкой многосерийного проекта об овеянном легендами далёком прошлом. Приквел, события которого разворачиваются примерно за тысячу лет до происходившего в «Игре престолов», поведает о жизни отважной королевы ройнаров Нимерии, после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавившей исход своего народа из Эссоса на юг Вестероса, в Дорн.

Два других потенциальных приквела — «Девять плаваний» и «Блошиное Дно» — пока не отыскали своих «хроникёров».

Теги
Игра престолов
Комментарии (3)

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