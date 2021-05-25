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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Спин-офф «Чёрной молнии» про Пэйнкиллера не прошёл испытание пилотной серией

В совершенно нехарактерной для себя манере телеканал The CW отказался от планов на сериал «Пэйнкиллер». О разработке пилотной серии спин-оффа «Чёрной молнии» сообщалось в конце прошлого года. Пилот вышел в эфир в начале февраля в рамках четвёртого сезона основного сериала.

Главным героем несостоявшегося сериала должен был выступить Халил Пэйн (Джордан Кэллоуэй) — противник Джефферсона Пирса, которому, видимо, предстояла трансформация из злодея в антигероя. Пэйна преследует вина за поступки прошлого, когда он в образе машины для убийств Пэйнкиллера входил в банду злодея Тобиаса Уэйла, потому главный герой перебирается в другой город в надежде начать новую жизнь, но терпит поражение. Однако Пэйн всё же обретает шанс искупить свои грехи; правда, для этого ему придётся вновь столкнуться со своей тёмной стороной — Пэйнкиллером.

Режиссёром, сценаристом и исполнительным продюсером пилота выступил создатель «Чёрной молнии» Салим Акил.

Теги
Пэйнкиллер
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