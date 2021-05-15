Остатки Arrowverse на ансамблевом супергеройском постере The CW

Телеканал The CW опубликовал ансамблевый постер своей супергеройской вселенной, после закрытия «Стрелы» получившей лёгкий ребрендинг и сменившей название с Arrowverse на The CWVerse. Плакат, призывающий защитников человечества приодеться, отыскал место для всех главных персонажей сериалов по вселенной DC на канале.
На постере разместились Кал-Эл (Тэйлор Хэклин) из «Супермена и Лоис», его родственница Кара Зор-Эл (Мелисса Беноист) из «Супергёрл», Джефферсон Пирс (Кресс Уильямс) из «Чёрной молнии», Барри Аллен (Грант Гастин) из «Флэша», Райан Уайлдер (Джависия Лесли) из «Бэтвумен», Сара Лэнс (Кейти Лотц) из «Легенд завтрашнего дня» и Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) из «Супергёрл».
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