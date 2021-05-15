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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джиллиан Андерсон сыграет мать императрицы Екатерины во втором сезоне «Великой»

Актёрский состав второго сезона абсурдистской комедии «Великая» пополнила Джиллиан Андерсон («Корона»), которая сыграет маменьку главной героини — урождённой Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, взошедшей на российский престол. В двух эпизодах продолжения Андерсон сыграет Иоганну Елизавету Ангальт-Цербстскую, посвятившую свою жизнь тому, чтобы выгодно пристроить своих многочисленных отпрысков.

Многосерийная антиисторическая сатира от потокового сервиса Hulu рассказывает о молодости императрицы Екатерины II (Эль Фаннинг), её стремлении стать достойной правительницей своей новой родины и крайне непростой спуружеской жизни с бестолковым императором Петром III (Николас Холт).

В сериале также задействованы Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван и другие. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Тони Макнамара («Фаворитка»).

Теги
Великая
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