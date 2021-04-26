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Николь Кидман трансформирует Люка Эванса, Самару Уивинг и Мелиссу Маккарти в тизере драмы «Девять незнакомцев»

И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат. Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер мини-сериала «Девять незнакомцев», где Николь Кидман обещает перерождение своим взволнованным клиентам, среди которых Люк Эванс, Мелисса Маккарти, Самара Уивинг и Майкл Шенон.

Даты выхода у проекта пока нет, но ролик обещает скорую премьеру.

Экранизация одноимённого романа Лианы Мориарти рассказывает о девяти незнакомцах, прибывших в уединённый австралийский курорт-отель, дабы подлечить свои тело и душу. Русская эмигрантка Маша в исполнении Кидман гарантирует все страждущим полную трансформацию и незабываемый личный опыт. И первого, и второго главные герои хлебнут сполна.

За сценарную адаптацию отвечают Дэвид Э. Келли («Мистер Мерседес») и Джон-Генри Баттеруорт («Грань будущего»). Исполнительными продюсерами числятся Пер Саари, Бруна Папандреа, Кидман и Мориарти. Производство обеспечивают Blossom Films и Made Up Stories.

Теги
ВидеоДевять незнакомцев
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