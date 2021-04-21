Суперзлодей Пэттон Освальт борется с добром и семейными проблемами в свежем трейлере комедии «МОДОК»

Очень непросто суперзлодействовать, когда не всё гладко на семейном фронте. Потоковый сервис Hulu выпустил новый трейлер комедийного мультсериала «МОДОК» по вселенной Marvel. Премьера запланирована на 21 мая.

Центрального персонажа озвучивает Пэттон Освальт («Агенты Щ.И.Т.», «Хэппи!»); он же числится создателем мультсериала на пару с Джорданом Блумом.

Мобильный Организм Для Организации Катастроф (МОДОК) переживает профессиональный и личный кризис — его обанкротившуюся злодейскую организацию перекупила корпорация, а жена собирается с ним развестись, и дети пока не в курсе, что семья разваливается. В общем, главному злодею не позавидуешь, как и всему его окружению — ведь гнев он собирается скрывать на них.