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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Кларк Кент и Лоис Лейн отправляются в полёт на свежем постере семейной драмы «Супермен и Лоис»

Официальный твиттер сериала «Супермен и Лоис» опубликовал новый постер первого сезона с Человеком из стали (Тайлер Хэклин) и его супругой (Битси Таллок), дабы напомнить о скором возвращении фантастической семейной драмы на экраны. Из-за перебоев в производстве, связанных с эпидемией COVID-19, проекту пришлось взять передышку, но уже 18 мая зрители увидят свежую серию первого сезона.

Постеры сериала «Супермен и Лоис»

Сценарием многосерийной супергероики телеканала The CW о жизни необычной семьи в канзасском Смолвиле занимается Тодд Хелбинг («Спартак», «Флэш»), а продюсирует проект знаменитый творческий дуэт Грега Берланти и Сары Шехтер.

Теги
ПостерыГалереяСупермен и Лоис
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