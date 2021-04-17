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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Warner Bros. в своём репертуаре? Доминик Пёрселл покинул сериал «Легенды завтрашнего дня» из-за разногласий со студией

В начале мая поклонники коллективного сумасшествия под названием «Легенды завтрашнего дня» снова прильнут к телеэкранам, дабы насладиться продолжением сериала от телеканала The CW. Премьера шестого сезона состоится 2 мая, о чём сообщают свежий постер и трейлер фантастики.

Правда, уже продлённый на седьмой сезон сериал в дальнейшем обойдётся без одного из своих основных игроков — из проекта выбыл исполнитель супергеройской роли Доминик Пёрселл. Об этом не стесняясь в выражениях актёр сообщил в своём инстаграме. Причину своего ухода он не скрывал — непримиримые разногласия со студией Warner Bros. TV. В подробности актёр пока не вдаётся, но без обиняков напоминает коллегам, мол, держите ушки на макушке и рассчитывайте только на себя и своих товарищей по ремеслу, потому что студии на вас наплевать.

«Ворнеры» это заявление пока никак не комментируют.

Трейлер шестого сезона:

И креативный постер:

Постеры сериала «Легенды завтрашнего дня»
Теги
Легенды завтрашнего дня
Комментарии (2)

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