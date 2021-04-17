Эмилия Кларк высказалась о спин-оффах «Игры престолов» и поделилась воспоминаниями о первом сезоне

На днях стукнуло 10 лет со дня выхода «Игры престолов». По такому поводу Эмилия Кларк, которой на тот момент было всего 24, решила предаться воспоминаниями о первом сезоне сериала — в отличие от финала, исключительно приятными. Они были молоды, беспечны и понятия не имели, чем всё это закончится:

Этот опыт был невероятным, всепоглощающим и определяющим для меня в тот момент жизни. Ты вроде как оглядываешься на школу или колледж, когда ты был таким молодым и поглощённым моментом… Мы понятия не имели, как это будет воспринято, что люди подумают, и кем мы будем в конце. Я собираюсь назвать нас детьми, потому что мы ими были — мы просто веселились, переживая всё это сумасшествие. Первый сезон был безостановочной радостью. Я оглядываюсь назад со всей любовью.

Также матерь драконов высказался о грядущих бесчисленных спин-оффах «Игры престолов», первым из которых увидит свет как раз таки «Дом дракона», и в её ответе тяжело не уловить лёгкую издёвку.