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Первоисточник: youtu.be Прямая ссылка на новость:

В сеть слили трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы»

Весной 2019 года на стриминговом сервисе Netflix вышел анимационный сериал-антология «Любовь, смерть и роботы». Сборник короткометражных фильмов от разных студий и команд был рассчитан на взрослую аудиторию и весьма этой самой аудитории полюбился — оценки критиков и зрителей на Rotten Tomatoes составляют 77 % и 91 % соответственно. Среди продюсеров проекта затесались Дэвид Финчер и постановщик «Дэдпула» Тим Миллер (номинант, между прочим, на премию «Оскар» за лучшую анимационную короткометражку).

В июне 2019 года, на волне популярности сериала, Netflix продлил антологию на второй сезон. Подход планировали оставить прежним — совершенно разные создатели, разные методы съёмок, разные типы анимации. С тех пор информации не поступало, но вот в сеть просочился трейлер второго сезона. А это может означать, что работа подходит к концу, и скоро состоится либо официальный анонс, либо полноценная премьера.

«Любовь, смерть и роботы» — сериал-антология для взрослой аудитории. Независимые эпизоды, объединённые под одной обложкой, созданы в жанре научной фантастики и фэнтези с элементами киберпанка, чёрного юмора и хоррора. Анимация варьируется от классической 2D до фотореалистичной CGI-графики. Сюжет, как правило, акцентируется на таких серьёзных темах, как свобода воли, природа человека, война, расизм.

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