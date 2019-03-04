«Любовь, смерть и роботы» — свежий трейлер и описания эпизодов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Анимационная антология «Любовь, смерть и роботы» Дэвида Финчера («Исчезнувшая») и Тима Миллера («Дэдпул») обзавелась вторым трейлером. Мультсериал, предназначенный строго для взрослых, выйдет на Netflix 15 марта.

Сборник состоит из 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI.

Вдобавок появились названия эпизодов и их краткие описания. Некоторые из них интригуют, другие наводят на размышления, третьи на первый взгляд совершенно безумны.