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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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«Любовь, смерть и роботы» — свежий трейлер и описания эпизодов

Анимационная антология «Любовь, смерть и роботы» Дэвида Финчера («Исчезнувшая») и Тима Миллера («Дэдпул») обзавелась вторым трейлером. Мультсериал, предназначенный строго для взрослых, выйдет на Netflix 15 марта.

Сборник состоит из 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI.

Вдобавок появились названия эпизодов и их краткие описания. Некоторые из них интригуют, другие наводят на размышления, третьи на первый взгляд совершенно безумны.

  • Sonnie's Edge. В мире подпольных боёв с чудовищами Сонни непобедима и остаётся таковой, пока держит в руках свой меч.
  • Three Robots. В мире, давно живущем без человечества, три робота отправляются на экскурсию в постапокалиптический город.
  • The Witness. Став свидетельницей жестокого убийства, женщина пытается сбежать от его виновника, затерявшись на улицах сюрреалистичного города.
  • Suits. Община фермеров использует собранных своими руками мехов для защиты от вторжения пришельцев.
  • Sucker of Souls. Кровожадный демон, освобождённый во время археологических раскопок, вступает в схватку с командой наёмников, вооружённых… котами.
  • When The Yogurt Took Over. Учёные случайно вырастили сверхразумный йогурт, который надумал поработить мир.
  • Aquila Rift. Пробудившись после длительной гибернации в путешествии на множество световых лет, члены команды космического корабля пытаются разобраться, где они очутились.
  • Good Hunting. Сын охотника на духов влюбляется в лисицу-оборотня.
  • The Dump. Уродец Дэйв считает мусорную свалку своим домом и не позволит какому-то городскому проныре её отобрать.
  • Shape-Shifters. В Афганистане два морпеха со сверхспособностями вынуждены противостоять себе подобному.
  • Helping Hand. Застряв на орбите, женщина-астронавт должна выбрать меньшее из двух зол: лишиться конечности или задохнуться от недостатка кислорода.
  • Fish Night. Два торговца из заглохшего посреди пустыни авто отправляются в фантастическое путешествие к началу времён.
  • Lucky 13. Никто не решается садиться за штурвал челнока Lucky 13, пережившего гибель двух своих экипажей, кроме новичков, у которых нет выбора.
  • Zima Blue. Известный художник Зима поведает о своём таинственном прошлом и восхождении к славе, а после представит на суд публики свою последнюю картину.
  • Blind Spot. Банда воров-киборгов организует скоростное ограбление тяжеловооружённого конвоя.
  • Ice Age. Молодая пара переезжает на новую квартиру и обнаруживает в древнем холодильнике утерянную цивилизацию.
  • Alternate Histories. Желаете увидеть несколько комических и фантастических историй смерти Гитлера? Добро пожаловать в мультивселенную!
  • Secret War. Элитное подразделение Красной армии вступает в бой с нечистой силой, обитающей в древних лесах Сибири.
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