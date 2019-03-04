«Любовь, смерть и роботы» — свежий трейлер и описания эпизодов

Анимационная антология «Любовь, смерть и роботы» Дэвида Финчера («Исчезнувшая») и Тима Миллера («Дэдпул») обзавелась вторым трейлером. Мультсериал, предназначенный строго для взрослых, выйдет на Netflix 15 марта.
Сборник состоит из 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI.
Вдобавок появились названия эпизодов и их краткие описания. Некоторые из них интригуют, другие наводят на размышления, третьи на первый взгляд совершенно безумны.
- Sonnie's Edge. В мире подпольных боёв с чудовищами Сонни непобедима и остаётся таковой, пока держит в руках свой меч.
- Three Robots. В мире, давно живущем без человечества, три робота отправляются на экскурсию в постапокалиптический город.
- The Witness. Став свидетельницей жестокого убийства, женщина пытается сбежать от его виновника, затерявшись на улицах сюрреалистичного города.
- Suits. Община фермеров использует собранных своими руками мехов для защиты от вторжения пришельцев.
- Sucker of Souls. Кровожадный демон, освобождённый во время археологических раскопок, вступает в схватку с командой наёмников, вооружённых… котами.
- When The Yogurt Took Over. Учёные случайно вырастили сверхразумный йогурт, который надумал поработить мир.
- Aquila Rift. Пробудившись после длительной гибернации в путешествии на множество световых лет, члены команды космического корабля пытаются разобраться, где они очутились.
- Good Hunting. Сын охотника на духов влюбляется в лисицу-оборотня.
- The Dump. Уродец Дэйв считает мусорную свалку своим домом и не позволит какому-то городскому проныре её отобрать.
- Shape-Shifters. В Афганистане два морпеха со сверхспособностями вынуждены противостоять себе подобному.
- Helping Hand. Застряв на орбите, женщина-астронавт должна выбрать меньшее из двух зол: лишиться конечности или задохнуться от недостатка кислорода.
- Fish Night. Два торговца из заглохшего посреди пустыни авто отправляются в фантастическое путешествие к началу времён.
- Lucky 13. Никто не решается садиться за штурвал челнока Lucky 13, пережившего гибель двух своих экипажей, кроме новичков, у которых нет выбора.
- Zima Blue. Известный художник Зима поведает о своём таинственном прошлом и восхождении к славе, а после представит на суд публики свою последнюю картину.
- Blind Spot. Банда воров-киборгов организует скоростное ограбление тяжеловооружённого конвоя.
- Ice Age. Молодая пара переезжает на новую квартиру и обнаруживает в древнем холодильнике утерянную цивилизацию.
- Alternate Histories. Желаете увидеть несколько комических и фантастических историй смерти Гитлера? Добро пожаловать в мультивселенную!
- Secret War. Элитное подразделение Красной армии вступает в бой с нечистой силой, обитающей в древних лесах Сибири.