Сет Роген пополнил актёрский состав «Сумеречной зоны»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Обновлённая «Сумеречная зона» расширила свой актёрский состав — в кастинг-лист фантастической антологии от потокового сервиса CBS All Access записался многостаночник Сет Роген («Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Человек из будущего»). Он сыграет в одном из эпизодов первого сезона, правда, ни имени персонажа, ни сюжета авторы не пожелали раскрыть.

Двухсерийная премьера ребута под присмотром Джордана Пила («Прочь») состоится 1 апреля, а с 11 апреля свежие серии будут выходить еженедельно. Проект не собирается отказываться от жанрового разнообразия, отличавшего культовую постановку Рода Серлинга. Создатели обещают новые запутанные истории с неожиданными сюжетными поворотами и развязками.

В первом сезоне в различных эпизодах засветятся Джон Чо, Санаа Лэтэн, Кумэйл Нанджиани, Адам Скотт, Эллисон Толман, Грег Киннир, Деванда Уайз, Джессика Уильямс, Таисса Фармига, Ри Сихорн, Стивен Ян, Джейкоб Тремблей и другие.

Помимо Пила перезапуском занимаются исполнительные продюсеры Марко Рамирес («Сыны анархии», «Сорвиголова»), Саймон Кинберг («Люди Икс: Апокалипсис»), Вин Розенфельд («Чёрный клановец») и Одри Чон («Олдбой»). Производство на совести CBS Television Studios, Monkeypaw Productions и Genre Films.