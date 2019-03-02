Телеовощи. Выпуск 273: Недоделанный вестерн

-
- 7
- 280
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $574 из $600
Ближайшая цель: Выпуски с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:48 —
|Новости
|29:03 —
|Отвечаем на вопросы
|50:24 —
|«Виски Кавалер» (Whiskey Cavalier) — 1x01 (премьера)
|58:16 —
|«Комендантский час» (Curfew) — 1x01 (премьера)
|01:12:01 —
|«Враг внутри» (The Enemy Within) — 1x01 (премьера)
|01:26:07 —
|«Новобранец» — 1x14
|01:33:03 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x05—06
|01:44:14 —
|«Волшебники» — 4x06
|01:54:31 —
|«Академия Амбрелла» — 1x02
|02:03:43 —
|«Роковой патруль» — 1x02
|02:14:04 —
|«Академия смерти» — 1x07
|02:22:08 —
|«Настоящий детектив» — 3x07—08 (финал сезона)
|02:39:16 —
|«Прослушка» — 1x03
|02:51:51 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x17 (впечатления Юры и Льва)
|03:00:14 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x10 (впечатления Льва)
|03:06:37 —
|«Звёздный путь» — 3x06 (впечатления Юрия)
|03:15:02 —
|«Твин Пикс» — 3x07 (впечатления Ларисы)
|03:28:08 —
|«Вероника Марс» — 3x12 (впечатления Михаила)
|03:46:40 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Булл» — 3x16
Скачивание