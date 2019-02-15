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«Любовь, смерть и роботы» — тизер анимационной антологии с датой выхода

Потоковый сервис Netflix выпустил тизер анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы» от Дэвида Финчера («Исчезнувшая») и Тима Миллера («Дэдпул»). Мультсериал для взрослых, на что прозрачно намекает ролик без цензуры, выйдет 15 марта.

В антологию входят 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI.

Миллер, в 2004 году номинированный на «Оскар» за анимационную короткометражку Gopher Broke, числится исполнительным продюсером антологии наряду с Финчером, Дженнифер Миллер и Джошуа Доненом.

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Видео Любовь, смерть и роботы
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