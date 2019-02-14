«Джек Райан» получил третий сезон от Amazon

Потоковый сервис Amazon настолько уверен в своём детище — шпионском боевике «Джек Райан», что по традиции оформил ему очередной сезон, не дожидаясь старта предыдущего. Видимо, чтобы застолбить время в весьма насыщенном (с некоторых пор) рабочем графике исполнителя главной роли Джона Красински.

Сериал громко стартовал в прошлом августе, но продление на восьмисерийный второй сезон получил задолго до этого — в апреле. Неудивительно, что после успешного первого сезона создатели тоже не стали долго тянуть. К своим ролям помимо Красински точно вернутся Эбби Корниш и Уэнделл Пирс. К ним присоединились актриса Нуми Рапас, человек Том Влашиха и некто Йован Адепо («Оставленные»).

В центре повествования — бывший «морской котик», а ныне скромный финансовый аналитик, внезапно для себя самого попавший в мир контртерроризма. Во втором сезоне брутальному, но скромному герою предстоит навести порядок в Южной Америке.

Телеадаптацией романов Тома Клэнси занимаются Карлтон Кьюз («Остаться в живых») и Грэм Роланд («Грань»). Они же в компании Красински, Майкла Бэя, Брэда Фуллера и Эндрю Форма выступают исполнительными продюсерами проекта. Срежиссируют второй сезон Кьюз и Дэнни Гордон («Легион», «Голиаф).