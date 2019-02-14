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«Убивая Еву» — тизер второго сезона с датой выхода

Кабельный канал BBC America выкатил тизер второго сезона сериала «Убивая Еву», обещающего продолжение смертельно опасной игры в кошки-мышки. Новый сезон шпионского триллера стартует 7 апреля.

Экранизация серии романов Люка Дженнингса рассказывает о наёмной убийце-психопатке Вилланелле (Джоди Комер) и охотящейся на неё Еве (Сандра О) — сотруднице MI5, давно мечтавшей о серьёзном задании. В итоге купающаяся в роскоши убийца и талантливая оперативница оказываются одинаково одержимы друг другом.

Создателем проекта выступает шоураннер и главный сценарист первого сезона Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»); она же входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Салли Вудворд Джентл («Уайтчепел») и Ли Моррис («Демоны да Винчи»). Производством занимается Sid Gentle Films Ltd.

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