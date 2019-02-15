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«Диета из Санта-Клариты» — анонс даты выхода третьего сезона

Стриминговый сервис Netflix опубликовал видеоанонс премьерной даты третьего сезона «Диеты из Санта-Клариты». Ролик, посвящённый Дню влюблённых, с присущим сериалу чёрным юмором корректирует текст традиционной брачной клятвы, которая куда больше подходит Хэммондам. Продолжение выйдет 29 марта.

В центре истории — супруги и коллеги-риэлторы Джоэл и Шейла Хэммонды, чья размеренная жизнь в идиллическом пригороде Лос-Анджелеса резко меняется. Виной всему невероятная метаморфоза: Шейла умирает и воскресает, однако для поддержания жизнедеятельности ей необходимо питаться человечинкой.

В основном актёрском составе сериала значатся Тимоти Олифант, Дрю Бэрримор, Лив Хьюсон и Скайлер Джизондо.

Шоураннером, исполнительным продюсером и главным сценаристом остаётся Виктор Фреско («Меня зовут Эрл»). Производственный процесс курируют Kapital Entertainment, KatCo и Flower Films.

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Видео Диета из Санта-Клариты
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