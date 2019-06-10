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Антология «Любовь, смерть и роботы» продлена на второй сезон Star Wars Jedi: Fallen Order — 14 минут геймплея Call of Duty: Modern Warfare — анонс и трейлер «Атака титанов» лучше «Игры престолов» Настольные впечатления: «Клинок и Колдовство», «Тайны Аркхэма», цикл Tiny Epic, «Из Руин», «Тэнно» и «Нуар»
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Антология «Любовь, смерть и роботы» продлена на второй сезон

Впечатлившая и порадовавшая своим разнообразием и изобретательностью анимационная антология «Любовь, смерть и роботы» вернётся на второй сезон — потоковый сервис Netflix оформил проекту официальное продление. Присматривать за вторым сезоном будет режиссёр и художник Дженнифер Ю Нельсон («Кунг-фу Панда», «Мадагаскар»).

Первый сезон анимационного альманаха для взрослых от Дэвида Финчера («Исчезнувшая») и Тима Миллера («Дэдпул») состоял из 18 короткометражных серий различных жанров, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы.

Предполагается, что проект сохранит оригинальный подход к подбору сюжетов, благодаря чему во втором сезоне зрители смогут познакомиться с новыми интересными и необычными историями от талантливых авторов со всего мира.

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Любовь, смерть и роботы
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