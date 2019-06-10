Антология «Любовь, смерть и роботы» продлена на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Впечатлившая и порадовавшая своим разнообразием и изобретательностью анимационная антология «Любовь, смерть и роботы» вернётся на второй сезон — потоковый сервис Netflix оформил проекту официальное продление. Присматривать за вторым сезоном будет режиссёр и художник Дженнифер Ю Нельсон («Кунг-фу Панда», «Мадагаскар»).

Первый сезон анимационного альманаха для взрослых от Дэвида Финчера («Исчезнувшая») и Тима Миллера («Дэдпул») состоял из 18 короткометражных серий различных жанров, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы.

Предполагается, что проект сохранит оригинальный подход к подбору сюжетов, благодаря чему во втором сезоне зрители смогут познакомиться с новыми интересными и необычными историями от талантливых авторов со всего мира.