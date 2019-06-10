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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Стивен Спилберг готовит уникальный многосерийный ужастик для потокового сервиса Quibi

Следующей весной полку стриминговых платформ прибавится за счёт потокового сервиса Quibi от Джеффри Катценберга и Мег Уитман. Цифровая платформа для мобильных устройств начнёт свою работу в следующем апреле и нынче активно формирует библиотеку оригинального контента. С этим Quibi обязался помочь Стивен Спилберг.

На полях Banff World Media Festival Катценберг рассказал, что взяться за сериал было идеей Спилберга, который заявил, что хочет рассказать очень страшную историю и, более того, лично напишет сценарий. Правда, о сюжете пока нет никакой внятной информации. Зато известно, что первый сезон будет насчитывать от 10 до 12 серий. По словам Катценберга, Спилберг уже написал сценарий к пяти или шести эпизодам. Рабочее название проекта — Spilberg's After Dark.

К слову, у сериала будет одна важная отличительная особенность, на которой настаивал автор, — многосерийный хоррор будет доступен для просмотра только после полуночи. Разработчики потокового сервиса позаботятся о том, чтобы синхронизировать работу приложения с часами на мобильных устройствах. Таким образом, серии можно будет смотреть исключительно в ночное время, а с восходом солнца они будут исчезать из доступа.

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