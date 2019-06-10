Сериал HBO увеличил поток туристов в Чернобыль на 40%

Как оказалось, рейтинги не лгут — по крайне мере, не в этот раз. «Чернобыль» не случайно возглавил список лучших сериалов всех времён по версии IMDb: зрителям он пришёлся настолько по вкусу, что они бросили свои дела и отправились на место трагических событий, чтобы увидеть всё своими глазами.

По информации агентства Reuters, одна из компаний сообщила о 30%-ном росте числа туристов в зону отчуждения ЧАЭС за май, а также о повышенном спросе на туры в ближайшие три месяца — на 40% больше обычного. Другое турагенство заявило об аналогичных показателях увеличения числа желающих увидеть загадочный объект.

Туристам предлагается посетить памятники жертвам, заброшенные деревни и отобедать в единственном ресторане Чернобыля. А также можно осмотреть реактор №4, который с 2017 года покрыт огромным металлическим куполом высотой 105 метров. Англоязычные туры обходятся желающим в среднем в $ 100 на человека.