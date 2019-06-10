«Миллиарды» — промо-ролик пятого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime выкатил короткий промо-ролик, приуроченный к майскому продлению «Миллиардов» на пятый сезон, который продолжит историю крайне непростых взаимоотношений финансового воротилы Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора США Чака Роадса (Пол Джаматти).

В драме Брайана Коппельмана и Дэвида Левина о жестоком закулисье финансового мира Нью-Форка также снимаются Мэгги Сиф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун и другие.