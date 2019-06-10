Звезда ужастика «Оно» сыграет главную роль в фантастической драме «Мне это не нравится»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В конце прошлого года Netflix заказал съёмки подростковой драмы «Мне это не нравится» — экранизации одноимённого графического романа Чарльза Форсмана, автора первоисточника многосерийного хита «Конец ***го мира». Режиссурой обоих проектов занимается Джонатан Энтвистл. А на днях стало известно, что главная роль в будущем сериале досталась Софии Лиллис («Оно»).

Фантастическая драма о взрослении повествует о девочке-подростке (Лиллис), пытающейся справиться с хаосом школьной жизни, семейными трудностями, пробуждающейся сексуальностью и просыпающимися в ней таинственными сверхспособностями.

Также в актёрский состав сериала записались Уайатт Олефф, София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс, Эйдан Вожтаг-Хиссонг и Рифард Эллис.

Энтвистл и сценарист Кристи Холл являются создателями проекта. Оба состоят в команде исполнительных продюсеров вместе с коллегами по «Очень странным делам» Шоном Леви и Дэном Коэном, а также Дэном Ливайном («Прибытие») и Джошем Барри («Салем»). Производство курирует студия Леви 21 Laps Entertainment.