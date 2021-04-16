Приквел «Властелина колец» станет самым дорогим сериалом в истории

Портал The Hollywood Reporter сообщает, что Amazon Studios таки спустит на сериал по вселенной «Властелина колец» рекордную сумму, превратив многосерийный приквел знаменитой трилогии в самый дорогой сериал в истории. Только на первый сезон масштабной предыстории планируется потратить $ 465 млн.

И эта сумма намного крупнее той, которую называли в 2018-м, когда всё тот же THR поведал, что Amazon потратит $ 500 млн на несколько сезонов фэнтезийного эпика. Грандиозную сумму в беседе с изданием Morning Report озвучил министр экономики и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш. К слову, Amazon при такой сумме вложений может рассчитывать на налоговые субсидии в размере $ 114 млн.

Для сравнения, фэнтези-эпик «Игра престолов» обходился кабельному каналу HBO куда дешевле — в среднем по $ 100 млн за сезон.

В 2017 году Amazon приобрёл права на экранизацию творческого наследия Дж. Р. Р. Толкина, и это обошлось ему в $ 250 млн. Прежде общая стоимость проекта со всеми возможными затратами, включая плату за права, оценивалась в $ 1 млрд. Очевидно, это далеко не предел.