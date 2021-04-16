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Пионерский хоррор «Пищеблок» расскажет о борьбе детей с ужасами советского режима (видео с датой выхода)

Понимаете, борьба детишек против вампиров это на самом деле филигранная метафора борьбы школьников против угнетавшего их советского режима. Долой манку, кипячёное молоко и контрольные! Даёшь свободу воли и сексуальную революцию! Продюсерская студия SREDA и онлайн-кинонтеатр «КиноПоиск HD» опубликовали ролик о создании многосерийного ужастика «Пищеблок», заодно сообщив дату премьеры, — сериал стартует 19 мая.

В ролике автор литературного первоисточника и сценарист Алексей Иванов объясняет, почему детишки — главная движущая сила борьбы против тирании, а юные участники актёрского состава рассуждают о борьбе против системы и нахваливают проект.

На дворе лето 1980-го. Пионер Валерка (Петр Натаров) и вожатый Игорь (Даниил Вершинин) обнаруживают, что среди отдыхающих в летнем лагере «Буревестник» завелись вампиры. Получится ли у простых советских ребят отличить живых от живых мертвецов в мире, где вместе с утренними зарядками, страшилками у костра и первыми влюблённостями царят фальшь и скука?

И подборка кадров:

Кадры из сериала «Пищеблок» Кадры из сериала «Пищеблок» Кадры из сериала «Пищеблок» Кадры из сериала «Пищеблок» Кадры из сериала «Пищеблок» Кадры из сериала «Пищеблок» Кадры из сериала «Пищеблок»
Теги
ВидеоПищеблок
Комментарии (2)

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