Пионерский хоррор «Пищеблок» расскажет о борьбе детей с ужасами советского режима (видео с датой выхода)

Понимаете, борьба детишек против вампиров это на самом деле филигранная метафора борьбы школьников против угнетавшего их советского режима. Долой манку, кипячёное молоко и контрольные! Даёшь свободу воли и сексуальную революцию! Продюсерская студия SREDA и онлайн-кинонтеатр «КиноПоиск HD» опубликовали ролик о создании многосерийного ужастика «Пищеблок», заодно сообщив дату премьеры, — сериал стартует 19 мая.

В ролике автор литературного первоисточника и сценарист Алексей Иванов объясняет, почему детишки — главная движущая сила борьбы против тирании, а юные участники актёрского состава рассуждают о борьбе против системы и нахваливают проект.

На дворе лето 1980-го. Пионер Валерка (Петр Натаров) и вожатый Игорь (Даниил Вершинин) обнаруживают, что среди отдыхающих в летнем лагере «Буревестник» завелись вампиры. Получится ли у простых советских ребят отличить живых от живых мертвецов в мире, где вместе с утренними зарядками, страшилками у костра и первыми влюблённостями царят фальшь и скука?

И подборка кадров: