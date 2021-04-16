Фэнтези Castlevania завершится четвёртым сезоном

Многосерийное готическое фэнтези Castlevania попрощается со зрителями на четвёртом сезоне, продление на который получило ещё в прошлом марте. В сети появились первые промо-материалы последних десяти серий — постер и промо-ролик, сообщающий премьерную дату финала. Четвёртый сезон выходит на Netflix 13 мая.



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Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t44641" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Сюжетное описание четвёртого сезона отсутствует, но в повествование точно вернутся Тревор Бельмонт (Ричард Армитедж), Сифа Белнадес (Алехандра Рейносо) и Алукард (Джеймс Кэллис), а с ними Гектор (Тео Джеймс), Айзек (Адетокумбо Маккормак), Кармилла (Джейми Мюррей), Ленора (Джессика Браун-Финдли), Морана (Ясмин Эл Массри), Стрыга (Ивана Миличевич) и Сен-Жермен (Билл Найи).

Сценарий написал Уоррен Элллис, прошлым летом выбывший из проекта из-за скандала о сексуальных домогательствах. За режиссуру по-прежнему отвечает Сэм Дитс из Powerhouse Animation Studios.

Портал Deadline сообщает, что в планах у Netflix другой сериал по знаменитой вселенной — с новыми персонажами.