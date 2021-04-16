Netflix опубликовал трейлер, представляющий героев CG-аниме «Обитель зла: Бесконечная тьма»

YouTube-канал Netflix опубликовал трейлер на английском языке 3DCG-аниме «Обитель зла: Бесконечная тьма» (Resident Evil: Infinite Darkness). Во всём мире сериал выйдет на стриминговом сервисе в этом июле.

Трейлер представляет Леона С. Кеннеди и Клэр Рэдфилд. Они будут главными героями нового аниме, действие которого развернётся в мире игр Resident Evil. Сериал снимает режиссёр Эйитиро Хасуми, до этого работавший только над лайв-экшен фильмами. Продюсер игр из серии Resident Evil Хироюки Кобаяси контролирует работу над аниме. Также в работе над проектом участвует композитор франчайзов «Психо-пасс» и «Невероятные приключения ДжоДжо» Юго Канно. Актёры, которые озвучивали Леона и Клэр в японской и английской версиях ремейка Resident Evil 2, повторят свои роли в соответствующих версиях аниме.

2006 год. Леон С. Кеннеди и Клэр Рэдфилд встречаются в Белом доме. Странный рисунок маленького мальчика и неожиданное отключение электричества в Белом доме знаменуют начало бесконечной тьмы.