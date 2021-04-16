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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Призрачный гонщик Гэбриел Луна записался в экранизацию игры The Last Of Us

Актёрский состав многосерийной экранизации игрового хита The Last Of Us пополнил Гэбриел Луна («Агенты Щ.И.Т.»], «Терминатор: Тёмные судьбы»), который сыграет одну из основных ролей в постапокалиптическом триллере «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси.

События игры-первоисточника разворачиваются в мрачном будущем на территории бывших США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. В центре экшен-триллера — вместе путешествующие по стране контрабандист Джоэл (Паскаль) и 14-летняя Элли (Рэмси).

Луна перевоплотится в Томми, младшего брата главного героя Джоэла. Томми — бывший солдат, идеалист, умудрившийся даже в самые тёмные времена не потерять надежду на светлое будущее.

За сценарий отвечают Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор первоисточника Нил Дракманн. Пилот срежиссирует Кантемир Балагов («Дылда»). Мазин и Дракманн числятся исполнительными продюсерами наряду с Кэролин Штраусс («Дедвуд», «Игра престолов») и главой студии-разработчика игры Эваном Уэллсом. Производством занимаются курируют HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog. Съёмки стартуют в июле в Калгари.

Теги
Одни из насHBO
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