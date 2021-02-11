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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Одной звездой «Игры престолов» больше — главную роль в экранизации The Last Of Us заполучил Педро Паскаль

Не успела отгреметь новость о том, что юная Белла Рэмси, более известная как Лианна Мормонт из «Игры престолов», сыграет Элли в предстоящей экранизации игрового франчайза The Last Of Us, как определился и её партнёр по выживанию. Партия контрабандиста Джоэла досталась ещё одному выходцу «Песни льда и пламени», а ныне «Мандалорцу» Педро Паскалю, чья карьера уверенно набирает обороты (в отличие от его коллеги по вышеназванному сериалу Джины Карано).

Действие экшен-триллера «Последние из нас» развернётся в постапокалиптическом будущем спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибком, превращающим людей в зомби. Там, на руинах США отважная 13-летняя Элли и видавший виды Джоэл вынуждены объединиться и отправиться в опасное приключение в поисках спасения.

Пилотный эпизод будущего хита HBO снимает Кантемир Балагов («Дылда»), сценаристы проекта — Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн. Примерная дата премьеры пока не называется.

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