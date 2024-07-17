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«Цитадель: Диана» братьев Руссо получила свежий тизер

Первый тизер шпионской фантастики вышел больше года назад, и, признавайтесь, вы успели забыть, что «Цитадель» братьев Руссо — это вообще-то целый международный франчайз. Просто пока не воплотившийся в жизнь. Ну так вот, осенью вас ждёт знакомство с первым отпочкованием основного сериала — итальянской «Цитаделью: Дианой» с симпатягой Maтильдой Дe Aнджeлиc в главной роли.

Премьера состоится на стриминговом сервисе Amazon 10 октября, о чём сообщает свежий тизер экшена.

Милан, 2030 год. Восемь лет назад могущественный синдикат «Мантикора» уничтожил шпионское агентство «Цитадель», оставив агента под прикрытием Диану Кавальери (Де Анджелис) одну, запертую в тылу врага, в рядах «Мантикоры». Героиня ищет способы выбраться, и шанс подворачивается, но чтобы воспользоваться им, придётся пойти на смертельный риск. Ну а как же иначе?

Впереди у заинтересованных зрителей спин-оффы, чьи события развернутся с Индии, Испании и Мексике.

Теги
ВидеоЦитадель: Диана
Комментарии (1)

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