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Появился тизер финала второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом»

Второй сезон мультсериала «Мои приключения с Суперменом» близок к финалу. Премьера 10-го — последнего — эпизода сезона состоится на Adult Swim 21 июля, а на стриминговом сервисе Max — на следующий день. Незадолго до премьеры серии YouTube-канал Adult Swim UK опубликовал её тизер. В ролике показаны Супермен, Кара, Аманда Уоллер, Лекс Лютор и главный злодей сезона Брейниак.

Оставшиеся серии не станут для сериала последними — оно уже продлён на третий сезон.

Премьера «Моих приключений с Суперменом» состоялась в июле 2023 года. Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В мультсериале молодой Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов Daily Planet.

Ранее вышел тизер-трейлер аниме-фильма «Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза». Грядущая картина будет сиквелом полнометражки «Бэтмен-ниндзя».

 
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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