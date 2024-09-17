Маньяк Кологривый душит социопата Хабенского на фото со съёмок «Метода 3»

Хороший тамада, и конкурсы интересные. Постановщик Юрий Быков вернулся к «Методу», чтобы в третьем сезоне устроить какую-то лютую дичь. Возможно, и в лучшем понимании этого слова. Но пока всё выглядит неоднозначно. Тут подоспели свежие фото со съёмок и досье на одного из персонажей. Оказывается, в третьем сезоне детективного триллера сыграет Никита Кологривый. Который ведёт себя привычным образом — на снимках всё видно.

Как выяснилось, Кологривый играет маньяка по прозвищу Зверь. Но это ещё не самое интересное. Зверь входит в команду, созданную Родионом Меглиным (Константин Хабенский) для поиска и отлова... маньяков. Короче, хочешь поймать маньяка, стань маньяком сам или возьми одного такого под своё крылышко. Вот это метод!

Премьера третьего сезона запланирована на 2025 год.