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СЕРИАЛЫ
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Маньяк Кологривый душит социопата Хабенского на фото со съёмок «Метода 3»

Хороший тамада, и конкурсы интересные. Постановщик Юрий Быков вернулся к «Методу», чтобы в третьем сезоне устроить какую-то лютую дичь. Возможно, и в лучшем понимании этого слова. Но пока всё выглядит неоднозначно. Тут подоспели свежие фото со съёмок и досье на одного из персонажей. Оказывается, в третьем сезоне детективного триллера сыграет Никита Кологривый. Который ведёт себя привычным образом — на снимках всё видно.

Как выяснилось, Кологривый играет маньяка по прозвищу Зверь. Но это ещё не самое интересное. Зверь входит в команду, созданную Родионом Меглиным (Константин Хабенский) для поиска и отлова... маньяков. Короче, хочешь поймать маньяка, стань маньяком сам или возьми одного такого под своё крылышко. Вот это метод!

Премьера третьего сезона запланирована на 2025 год.

Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод»
Теги
ГалереяМетод
Комментарии (1)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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