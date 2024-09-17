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Лютик достаёт Геральта в первом отрыве из фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин»

Игровой голос «Ведьмака» Даг Кокл презентовал всем неравнодушным первый отрывок из анимационного фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин». Второй полнометражный мультфильм по вселенной Континента Анджея Сапковского покажут на стриминге 11 февраля 2025 года.

В этой отдельной истории Геральт из Ривии (Кокл), его верный спутник Лютик и его симпатичная знакомая, на которую, как подозревает бард, ведьмак положил свой кошачий глаз, столкнутся с народом из морских глубин. И эту встречу вряд ли можно будет назвать приятной.

Теги
ВидеоВедьмак: Сирены глубин
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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