 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис «Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей Ольга Куриленко мстит сыну российского олигарха в трейлере экшен-триллера «Часовой» Режиссёр «Вечных» уходит снимать фантастический вестерн про Дракулу
3
СЕРИАЛЫ
1 274
 
Первоисточник: thedirect.com Прямая ссылка на новость:

Disney уволила человека, ответственного за раскрытие камео «ВандаВижна»

Осторожно: жирные спойлеры пятого эпизода «Ванда Вижна».

Создатели «ВандаВижна» подготовили зрителям сюрприз, призванный буквально взорвать всем мозг — в пятой серии сериала неожиданно появляется брат Ванды, да не тот — к роли Ртути вернулся хорошо знакомый всем по вселенной «Людей Икс» Эван Питерс. Однако, удивления не случилось, и дело не в том, что слухи о возможном участии актёра циркулировали с конца прошлого года. Всему виной стала внутренняя утечка.

Просто испанский актёр дубляжа Родри Мартин пару недель назад чистосердечно поделился радостью со своими подписчиками, рассказав не только о том, что вернётся в роли Ртути в MCU, но и о том, что вскоре будет озвучивать Эвана Питерса. Как говорится, сложите два и два. За грубое нарушение соглашения о неразглашении студия попросила Мартина на выход, в последний момент заменив его на Мануэля Химено.

Остаётся вопрос, кто же слил в сеть многочисленные видео с Ртутью, и был ли этот человек наказан по всей строгости Disney.

Комментарии (3)

Ещё на эту тему

17Сериалу «ВандаВижн» всё же удалось всех удивить. Как создатели додумались до того самого камео 27Готовьтесь поражаться! Предстоящее камео «ВандаВижна» обещает сравниться по масштабности с тем, что было в «Мандалорце»

Тоже интересно

15«Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч 17Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи 8Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984» 21Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе» 14Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка

Далее на КГ

0
Боевик Ильи Найшуллера «Никто» с Бобом Оденкёрком покажут в России на две недели раньше
 0
Тираж серии «Клетки за работой!» достиг 5 млн копий
 16
Благодаря Рэю Фишеру звезда «Баффи» и «Ангела» отважилась рассказать о зверствах Джосса Уидона на съёмках
 7
Эль Фаннинг в положении на первом промо-кадре второго сезона антиисторической сатиры «Великая»
 5
Режиссёр «Игры престолов» и «Хеллбоя» воспользуется элементами «Чужих» и «Хищника» в своём следующем фильме
 0
Ребекка Бридс и Алекс Куртцман рассказывают о Клариссе Старлинг в ролике о создании сиквела «Молчания ягнят»
 3
Как «Сокол и Зимний солдат» обошли по популярности «Чёрную вдову», «ВандаВижна» и «Скайуокер. Восход»
 10
«Соник в кино 2» — первый тизер, хвостатый намёк и дата выхода сиквела
 0
КГ играет: Alien: Isolation, часть 2
 2
Сериал по манге «Тебе, бессмертный» от создательницы «Формы голоса» получил дату премьеры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис
 
Кино «Горбатая гора» наоборот: Ванесса Кирби предаётся лесбийской страсти в трейлере драмы «Мир грядущий»
 
Кино Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат»
 
Кино Дэвид Эйр показал искалеченного Джокера в отрывке вырезанной сцены «Отряда самоубийц»
 
Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров
 
Кино Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в феврале

14 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
2Телеовощи – 378: Каха для всей семьи
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 448: «Охотник на монстров», «Дьявол в деталях» и пенис Вижна
 
3Ноль кадров в секунду – 354: Сутенёры из Konami
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru