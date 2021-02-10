Disney уволила человека, ответственного за раскрытие камео «ВандаВижна»

Осторожно: жирные спойлеры пятого эпизода «Ванда Вижна».

Создатели «ВандаВижна» подготовили зрителям сюрприз, призванный буквально взорвать всем мозг — в пятой серии сериала неожиданно появляется брат Ванды, да не тот — к роли Ртути вернулся хорошо знакомый всем по вселенной «Людей Икс» Эван Питерс. Однако, удивления не случилось, и дело не в том, что слухи о возможном участии актёра циркулировали с конца прошлого года. Всему виной стала внутренняя утечка.

Просто испанский актёр дубляжа Родри Мартин пару недель назад чистосердечно поделился радостью со своими подписчиками, рассказав не только о том, что вернётся в роли Ртути в MCU, но и о том, что вскоре будет озвучивать Эвана Питерса. Как говорится, сложите два и два. За грубое нарушение соглашения о неразглашении студия попросила Мартина на выход, в последний момент заменив его на Мануэля Химено.

Остаётся вопрос, кто же слил в сеть многочисленные видео с Ртутью, и был ли этот человек наказан по всей строгости Disney.