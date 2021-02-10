Благодаря Рэю Фишеру звезда «Баффи» и «Ангела» отважилась рассказать о зверствах Джосса Уидона на съёмках

Срывание покровов продолжается. Свою историю о кошмарной натуре Джосса Уидона поведала актриса из культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» Харизма Карпентер. Исполнительница партии Корделии Чейз опубликовала в своём твиттере пространное сообщение, обвинив Уидона во всех грехах, которые он сам, по утверждению актрисы, находил забавными.

Карпентер, молчавшая 20 лет, утверждает, что его злоупотребление властью усилило её волнение, лишало всяких сил, отдаляло от коллег и усугубляло некое хроническое заболевание. Актриса многие годы молчала, ни с кем не делилась своим горем и переживала всё в одиночку.

Откровения Рэя Фишера подвигли актрису на решение рассказать-таки обо всём, что творилось с ней на съёмках «Баффи» и «Ангела». По утверждению Карпентер, жестокость — одна из привычек Уидона, создавшего на съёмках токсичную и враждебную атмосферу. Часто «в пассивно-агрессивной манере» он угрожал её уволить, называл толстой во время беременности, издевался над её персонажем, и над её религиозными убеждениями, обвинял в саботировании сериала, а после рождения ребёнка и вовсе вычеркнул из проекта. В итоге восторги материнства актрисе пришлось совмещать с горестями в профессиональной жизни, мол, Уидон, как самый настоящий вампир, высосал из неё всю радость и оптимизм.

Не менее жесток, по словам Карпентер, Уидон был и к остальным актёрам, манипулируя ими, настраивая друг против друга и вынуждая соперничать за его внимание и благосклонность.

Невзирая на всю его агрессию, в глубине души я продолжала искать его одобрения. Я его оправдывала и сдерживала собственную боль. И даже публично утверждала, что с удовольствием поработала бы с ним снова. Только недавно, после многолетней терапии и начала движения Time's Up я понимаю всю ошибочность такого мышления.

Карпентер сокрушается, что не набралась смелости рассказать обо всём раньше, но уровень ответственности перед Рэем Фишером и остальными жертвами уидоновского абьюза придали ей сил наконец-то рассказать правду.

Харизма Карпентер также сообщила, что принимала участие в недавнем расследовании Warner Bros. и сделала это, потому что верит Фишеру и полностью поддерживает его в пережитом.