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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Теда Лассо» будет расширенным

Съёмки продолжения футбольной комедии «Тед Лассо» стартовали в середине января, и второй сезон душеспасительного сериала, как выяснилось, будет длиннее первого на целых два эпизода. О добавочных сериях в интервью Collider упомянула Джуно Темпл — исполнительница роли Кили Джонс. Портал обратился за комментарием к видеосервису Apple TV+, где идёт сериал, и получил официальное подтверждение — второй сезон будет 12-серийным.

Дополнительные эпизоды, к слову, не просто премия за успех первого сезона — в Apple TV+ сообщили, что второй сезон получил расширение, потому что этого требует сюжет.

Спортивная комедия Джейсона Судейкиса, Брендона Ханта и Билла Лоуренса («Клиника») повествует о неисправимом оптимисте Теде Лассо (Судейкис) — канзасском тренере команды по американскому футболу, приглашённом возглавить тренерский штаб «Ричмонда» — профессиональной футбольной команды в Англии. О классическом английском футболе Лассо знает лишь понаслышке, но это не мешает ему взяться за дело с беспримерным энтузиазмом.

Премьеру второго сезона обещают в конце года. За производством присматривают Warner Bros. Television и Universal Television.

Темы
 
Тед Лассо
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