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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй сыграют амбициозных стартаперов в мини-сериале Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ заказал съёмки мини-сериала под названием WeCrashed на основе популярного подкаста WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. И главные роли в проекте достались не нуждающимся в представлении Джареду Лето и Энн Хэтэуэй. Они не только сыграют центральных персонажей, но и выступят исполнительными продюсерами мини-сериала.

В основу сюжета лягут реальные события. WeCrashed расскажет о взлёте и неминуемом падении сети офисов WeWork — некогда одного из самых быстроразвивающихся и дорогих стартапов в мире. В центре истории — два самовлюблённых, жаждущих наживы человека, чья хаотичная любовь претворила перспективную идею в жизнь. Лето и Хэтэуэй сыграют основателей компании Адама Неймана и его супругу Ребекку Нейман.

Создателями, сценаристами и шоураннерами выступают Ли Айзенберг («Офис») и Дрю Кревелло. Срежиссируют мини-сериал постановщики комедии «Эта дурацкая любовь» Джон Рекуа и Гленн Фиккара. Все они тоже входят в команду исполнительных продюсеров.

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