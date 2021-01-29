Мэгги выходит на охоту — свежий тизер финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Уже 28 февраля «Ходячие мертвецы» добредут до телеэкранов с продолжением 10 сезона и все страждущие смогут вдоволь насладиться вернувшейся в сериал Мэгги в исполнении Лорен Коэн, чья карьера за пределами зомби-вселенной так и не взлетела. Нас ожидают шесть дополнительных эпизодов, последний из которых выйдет в эфир AMC 4 апреля.

Помимо Коэн к своим ролям вернутся Эндрю Линкольн, Норман Ридус и Джеффри Дин Морган, а также появится ненадолго примкнувшая к ним супруга последнего Хилари Бёртон.

Maggie and Daryl are on the hunt.



Don’t miss the return of #TWD on February 28th. pic.twitter.com/Xna9pBE42x — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) January 28, 2021

На этом, разумеется, мучения не закончатся. Хоть бесконечная зомби-драма и завершится 11 сезоном, к существующим двум спин-оффам «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» добавится ещё один — о приключениях Дэрила и Кэрол, не говоря уже о трёх полнометражных сольниках Рика Граймса в исполнении Эндрю Линкольна.