Мэгги выходит на охоту — свежий тизер финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Уже 28 февраля «Ходячие мертвецы» добредут до телеэкранов с продолжением 10 сезона и все страждущие смогут вдоволь насладиться вернувшейся в сериал Мэгги в исполнении Лорен Коэн, чья карьера за пределами зомби-вселенной так и не взлетела. Нас ожидают шесть дополнительных эпизодов, последний из которых выйдет в эфир AMC 4 апреля.

Помимо Коэн к своим ролям вернутся Эндрю Линкольн, Норман Ридус и Джеффри Дин Морган, а также появится ненадолго примкнувшая к ним супруга последнего Хилари Бёртон.

Maggie and Daryl are on the hunt.



Don’t miss the return of #TWD on February 28th. pic.twitter.com/Xna9pBE42x