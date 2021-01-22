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Ниган, его боевая супруга Люсиль и вернувшаяся Мэгги в трейлере финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC выкатил трейлер финальных эпизодов 10 сезона «Ходячих мертвецов», и заключительные серии, судя по видеоролику, обещают насыщенное завершение предпоследние телеглавы знаменитой зомби-драмы.

В ближайших шести сериях к своим старым знакомым после многолетнего отсутствия вернётся Мэгги (Лорен Коэн), Ниган (Джеффри Дин Морган) окунётся в прошлое, где навсегда осталась его возлюбленная супруга Люсиль (Хилри Бёртон). Вдобавок команда познакомится с новым персонажем Мэйсом в исполнении Роберта Патрика. В общем, событий предостаточно.

Дополнительные эпизоды постапокалиптической драмы начнут выходить 28 февраля.

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Видео Ходячие мертвецы
 13 январяНиган один на один с Мэгги и своим прошлым на свежих кадрах из 10 сезона «Ходячих мертвецов» 4 декабря 2020 годаЗомби-драма «Бойся ходячих мертвецов» продлена на седьмой сезон 23 ноября 2020 годаРоберт Патрик присоединился к выжившим в финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»
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25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
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