Ниган, его боевая супруга Люсиль и вернувшаяся Мэгги в трейлере финала 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC выкатил трейлер финальных эпизодов 10 сезона «Ходячих мертвецов», и заключительные серии, судя по видеоролику, обещают насыщенное завершение предпоследние телеглавы знаменитой зомби-драмы.
В ближайших шести сериях к своим старым знакомым после многолетнего отсутствия вернётся Мэгги (Лорен Коэн), Ниган (Джеффри Дин Морган) окунётся в прошлое, где навсегда осталась его возлюбленная супруга Люсиль (Хилри Бёртон). Вдобавок команда познакомится с новым персонажем Мэйсом в исполнении Роберта Патрика. В общем, событий предостаточно.
Дополнительные эпизоды постапокалиптической драмы начнут выходить 28 февраля.
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