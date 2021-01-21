Звезда «Пацанов» Энтони Старр сравнил Хоумлендера с Джоффри из «Игры престолов»

Энтони Старр, чей маньячный Хоумлендер в «Пацанах» является едва ли не главным любимчиком зрителей, на днях поделился парочкой любопытных соображений с изданием Comicbook.com. Пересмотрев всю «Игру престолов» во время пандемии, он не мог избежать сравнения своего героя с Джоффри Баратеоном, который, в отличие от злобного коллеги по цеху, похвастать какой-либо зрительской симпатией не может. Оно и не мудрено:

Главное отличие [между Джоффри и Хоумлендером] состоит в том, что ты пытаешься оправдать Хоумлендера, тогда как в случае с Джоффри просто нечему симпатизировать. Там нет абсолютно никаких признаков человечности, ты никогда не будешь ему сопереживать. Хоумлендер — злодей и подлец, но благодаря умному сценарию и некоторым сюжетным ходам, ты видишь нечто большее, чем просто психопата. Это делает его человеком, которого ты любишь ненавидеть, но потом случаются моменты, когда ты симпатизируешь ему и осознаёшь: «О, он пытается помочь сыну» и всё в таком духе.

К слову, съёмки третьего сезона «Пацанов» начнутся уже в конце января, и у Хоумлендера будет ещё не один шанс окончательно влюбить в себя зрителей.