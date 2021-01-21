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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Сверхпопулярные «Бриджертоны» Шонды Раймс продлены на второй сезон

Многосерийная костюмированная мелодрама Шонды Раймс «Бриджертоны», удостоившаяся звания одного из самых популярных сериалов Netflix, ожидаемо получила продление на второй сезон. Продолжение истории о скандалах, интригах и любовных похождениях аристократов Великобритании, сосредоточится на личной жизни Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли).

Мыльная опера, рассказывающая о событиях эпохи Регентства в прогрессивной параллельной вселенной, основана на серии дамских романов Джулии Куин. Первый сезон поведал о старшей дочери многодетного семейства Бриджертонов Дафне (Фиби Дайневор). Выходящая в свет дебютантка окунается в водоворот лондонских балов и приёмов, где встречает своего суженого — герцога Хастингса (Реге-Жан Пейдж).

Съёмки второго сезона стартуют в Великобритании этой весной. О премьерной дате продолжения пока ничего неизвестно.

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