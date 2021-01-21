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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Охотница на монстров Кларисса Старлинг выходит из тени в сериале-сиквеле «Молчания ягнят» (постер и русский трейлер)

В сети появились свежие промо-материалы многосерийного психологического триллера «Кларисса». У сиквела «Молчания ягнят» появился основной постер, а также русский трейлер, сообщающий, что в России новинка будет выходить на потоковом сервисе more.tv. Премьера на телеканале CBS состоится 11 февраля, а 12-го первая серия будет доступна для просмотра на more.tv.

События продолжения разворачиваются в 1993 году и углубятся в историю жизни Клариссы Старлинг (Ребекка Бридс), которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где продолжает ловить сексуальных маньяков и серийных убийц. Главную героиню описывают как сильную, сложную, умную и уязвимую натуру с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.

В сериале также снимаются Майкл Кудлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин Тайлер и Марни Карпентер. В сценарной и продюсерской команде сериала значится Алекс Куртцман (телевселенная «Звёздный путь»).

Постеры сериала «Кларисса»
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