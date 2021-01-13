Героиня боевика Куин Латифа как может воюет с преступностью в свежих тизерах «Великого уравнителя»

Телеканал CBS вошёл во вкус и, не жалея зрителей, продолжает штамповать тизеры криминальной драмы «Великий уравнитель», словно принуждая аудиторию поверить в то, что и из Куин Латифы можно вылепить убедительную экшен-героиню. Премьера сериала состоится 7 февраля.

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и умудрённой опытом мадам Робин (Латифа), которая при помощи своих впечатляющих профессиональных навыков помогает решить проблемы тем, кому больше некуда обратиться.

Главными сценаристами и шоураннерами сериала числятся Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»), а Латифа выступает одним из исполнительных продюсеров проекта.