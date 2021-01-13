Джависия Лесли о своей роли чёрной лесбиянки в «Бэтвумен»: «Бог привёл меня сюда не без причины»

Близится важное событие для поклонников телевселенной DC — уже на этой неделе в эфир The CW вернётся многосерийная фантастическая драма «Бэтвумен» с новой супергероиней в исполнении Джависии Лесли. И что особенно важно, она не просто супергероиня, а чернокожая лесбиянка, и это, как известно, не только шаг на пути к прогрессу, но ещё и большая ответственность.

В интервью Associated Press Леси поделилась мыслями по поводу своего прорывного персонажа, отметив, мол, часто напоминает себе, что делает это не для себя, а чтобы вдохновить окружающих.

Бог привёл меня [в это сериал] не просто так. Я не просто так получила эту роль. Поэтому мне нечего бояться, ведь я знаю, что смогу придать сил кому-то, кто видит [в сериале] чёрную супергероиню. Такое нечасто увидишь на экране. Это невероятно эпично. Я выросла на комиксах про Бэтмена, Женщину-кошку, Джокера и Пингвина. И появление в этих [историях] темнокожих — признак открытости. Это вдохновляет.

Что же до второго важнейшего фактора любой супергероини — её сексуальной ориентации — то и тут актриса ощущает гордость за высочайший уровень репрезентации в «Бэтвумен».

Репрезентация в принципе важна. Среди поклонников вселенной DC есть представители всех рас и сексуальных меньшинств. Больше всего в моём сериале мне нравится то, что каждый персонаж действительно являет собой прекрасную репрезентацию всего. Джависия Лесли, осознаёт свою миссию

Ну как ту не порадоваться за инклюзивно-репрезентативный сериал, чей второй сезон своей прогрессивностью наверняка привлечёт к голубым экранам миллионы новых поклонников. Первая серия усовершенствованной супергеройской драмы выходит 17 января.