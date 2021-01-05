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Супергероиня успешно сливается с местностью на свежем постере второго сезона «Бэтвумен»

Телеканал The CW продолжает потчевать зрителей промо-материалами второго сезона «Бэтвумен», и на очереди свежий постер продолжения с новой супергероиней Райан Уайлдер (Джависия Лесли). Плакат демонстрирует новый, модернизированный костюм и загадочный шлем, на котором причёска афро отрастает, видимо, аккурат перед очередной миссией.

Увлекательная история шоураннера и сценариста Кэролайн Дрис о том, как бродяжничающая лесбиянка с тёмным прошлым трансформируется в новую защитницу рядовых готэмчан, стартует 17 января.

Постеры сериала «Бэтвумен»
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Галерея Бэтвумен
 23 декабря 2020 годаЧёрная супергероиня во всей красе на постере второго сезона «Бэтвумен» 1 январяНовая супергероиня демонстрирует облысевший шлем на свежем постере второго сезона «Бэтвумен» 19 декабря 2020 годаПарик, костюм и бэтмобиль — полный набор супергероини второго сезона «Бэтвумен» (свежие кадры)
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