Супергероиня успешно сливается с местностью на свежем постере второго сезона «Бэтвумен»

Телеканал The CW продолжает потчевать зрителей промо-материалами второго сезона «Бэтвумен», и на очереди свежий постер продолжения с новой супергероиней Райан Уайлдер (Джависия Лесли). Плакат демонстрирует новый, модернизированный костюм и загадочный шлем, на котором причёска афро отрастает, видимо, аккурат перед очередной миссией.

Увлекательная история шоураннера и сценариста Кэролайн Дрис о том, как бродяжничающая лесбиянка с тёмным прошлым трансформируется в новую защитницу рядовых готэмчан, стартует 17 января.