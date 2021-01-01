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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:

Новая супергероиня демонстрирует облысевший шлем на свежем постере второго сезона «Бэтвумен»

Оригинальную маску примерить не желаете? Такая наверняка не убережёт от коронавируса, зато поспособствует вашей узнаваемости на улицах Готэма. В сети появился свежий постер второго сезона «Бэтвумен», где новая главная героиня протягивает зрителям внезапно облысевший супергеройский шлем. Плакат напоминает, что сериал возвращается на малые экраны 17 января.

Постеры сериала «Бэтвумен»

Продолжение расскажет о Райан Уайлдер (Джависия Лесли) — духовной наследнице пропавшей Кейт Кейн (Руби Роуз). Бомжующая лесбиянка с тёмным прошлым натыкается на супергеройские доспехи и примеривает их, чтобы справиться с собственными проблемами, но вместе с мантией Бэтвумен героиня невольно взваливает на свои плечи ответственность за судьбы всего мегаполиса. Выбор невелик: выбрасывать доспехи и бомжевать дальше или становиться супергероиней на полную ставку.

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