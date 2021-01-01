Новая супергероиня демонстрирует облысевший шлем на свежем постере второго сезона «Бэтвумен»

Оригинальную маску примерить не желаете? Такая наверняка не убережёт от коронавируса, зато поспособствует вашей узнаваемости на улицах Готэма. В сети появился свежий постер второго сезона «Бэтвумен», где новая главная героиня протягивает зрителям внезапно облысевший супергеройский шлем. Плакат напоминает, что сериал возвращается на малые экраны 17 января.

Продолжение расскажет о Райан Уайлдер (Джависия Лесли) — духовной наследнице пропавшей Кейт Кейн (Руби Роуз). Бомжующая лесбиянка с тёмным прошлым натыкается на супергеройские доспехи и примеривает их, чтобы справиться с собственными проблемами, но вместе с мантией Бэтвумен героиня невольно взваливает на свои плечи ответственность за судьбы всего мегаполиса. Выбор невелик: выбрасывать доспехи и бомжевать дальше или становиться супергероиней на полную ставку.