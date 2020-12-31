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Прямая ссылка на новость:

С Новым 2021 годом!

Клятый 2020 год подходит к концу — до финиша остались какие-то полтора часа. Их надо перетерпеть и с новым, так сказать, счастьем войти в 2021-й, который, мы на это искренне надеемся, станет куда лучше, чище и добрее.

КГ прошёл этот год почти без потерь (ну если не считать, ха-ха, кинорекламы) — посещаемость снизилась в рамках статистической погрешности, за что следует поблагодарить как наших чудесных авторов, так и вас, дорогих и обожаемых читателей. Вы оставались с нами даже тогда, когда в кино решительно нечего было смотреть: читали наши новости, которые нам порой приходилось буквально вырывать с боем у оскудевшего инфополя, слушали наши подкасты и поддерживали на «Патреоне».

Спасибо вам за это — постараемся не подвести вас в Новом году. И по уже сложившейся традиции — держите видеообращение от всех (точнее, от большинства) авторов, редакторов и подкастеров КГ!

3 Обсудить
 31 декабряС Новым 2021 годом! 31 декабря 2019 годаC Новым годом! 31 декабря 2018 годаС Новым годом!
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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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