C Новым годом!

Заканчивается 2019 год — за окном сходят с ума подростки с петардами, цены на такси вырастают до космических размеров, из супермаркетов выгоняют припозднившихся покупателей, а в кинотеатрах — сплошное отечественное кино на радость Владимиру Мединскому.

Для КГ этот год стал очень успешным — посещаемость выросла вдвое-втрое, спонсоры с «Патреона» не разбежались, рекламодатели тоже не обходят ваш с нами любимый сайт стороной. В общем, жизнь прекрасна. И всё это благодаря не только нашему стахановскому труду, но и вам — тем, кто ходит на КГ, комментирует новости, рецензии, топы и превью, поддерживает нас на вышеупомянутом ресурсе, ставит лайки на «Ютубе» и репостит всякое-разное в социальных сетях. Спасибо вам огромное!

А вместо привычных пожеланий текстом мы решили сделать вам небольшой сюрприз и поздравить вас лично (ну, почти), поэтому записали видеообращение. Да не одно, а целую чёртову дюжину. С Новым годом!